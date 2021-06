Turismo: Hilton acquisisce due hotel del Chia Laguna resort

Il gruppo Hilton si espande in Sardegna. Il Chia Laguna Resort, sulla costa sud occidentale della Sardegna, ha annunciato l'ingresso di due dei suoi tre hotel nel gruppo alberghiero. Si tratta del nuovo 5 stelle Baia di Chia Resort Sardinia, immerso nella macchia mediterranea del promontorio di Chia, che già a partire da quest'estate accoglierà i suoi ospiti sotto il segno di Curio Collection by Hilton, e del nuovo 5 stelle lusso Hotel Laguna, la cui apertura è fissata per l'1 luglio, che dal 2022 accoglierà i propri ospiti sotto il segno di Conrad Hotels & Resorts, brand del lusso e dell'eleganza, che propone una collezione di hotel per viaggiatori esigenti e raffinati.

"La collaborazione con il gruppo internazionale Hilton è per noi motivo di grande orgoglio - commenta il general manager del Chia Laguna Resort, Marco Pedna -. Gli ospiti italiani e internazionali avranno la possibilità di fare esperienze autentiche in una destinazione unica nel Mediterraneo, ricca di storia, cultura e in una natura straordinaria, quella della Sardegna del Sud. E con tutti i servizi di due hotel a 5 stelle". Marcello Cicalò, direttore operativo di Italian Hospitality Collection, dichiara: "Con l'ingresso del Baia di Chia Resort Sardinia in Curio Collection by Hilton nel 2021 e dell'Hotel Laguna in Conrad Hotels & Resorts nel 2022, siamo sicuri di poter garantire ai nostri ospiti un'esperienza di soggiorno esclusiva e di altissimo livello, mantenendo tutta la nostra identità italiana con un forte accento sulla più autentica esperienza locale.

Con Hilton avremo accesso ai canali distributivi internazionali di un brand leader mondiale dell'hospitality, con un portafoglio di 18 marchi che comprende più di 6.500 proprietà e più di un milione di camere, in 119 paesi e territori. Questo darà un fortissimo slancio e una grande visibilità internazionale al resort e alla destinazione Sardegna, rappresentando un importante volano economico ed occupazionale per l'intera comunità".