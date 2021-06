Falsifica documento, nei guai ex dipendente Comune Cagliari

Un insegnante di 50 anni, ex dipendente del settore edilizia privata del Comune di Cagliari, è stato denunciato dai carabinieri per falso materiale e indebito accesso a un sistema informatico.

A far scattare gli accertamenti dei militari dell'Arma è stata la denuncia presentata dal responsabile del servizio Suape, mercati, attività produttive e turismo del Comune che aveva notato un'incongruenza su una concessione edilizia.

I carabinieri hanno accertato che l'ex dipendente comunale, per fare un favore a un amico, aveva utilizzato le proprie vecchie credenziali, quelle che gli consentivano di lavorare presso l'ufficio nel quale aveva operato in passato e che non erano state evidentemente disattivate, per sistemare una questione personale.

Ha riprodotto e fornito all'amico una copia di una concessione edilizia datata 20 ottobre 2020, definita in passato con esito negativo, falsificandola e trasformando il parere positivamente.

Le verifiche del Comune hanno fatto saltare fuori l'incongruenza tra il primo e il secondo documento ed è subito stata presentata la denuncia, che ha portato all'individuazione dell'ex dipendente comunale.