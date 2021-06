Anci: Deiana, ci aspettiamo convocazione Giunta su Pnrr

Piano nazionale di ripresa e resilienza e Sanità: questi i temi caldi all'ordine del giorno dell'Assemblea dei sindaci che si è tenuta oggi in Fiera a Cagliari. Sul primo punto, in particolare, il presidente Emiliano Deiana ha chiarito che Anci e Cal si attendono una convocazione dalla Giunta per discutere di Recovery Fund. "I Comuni - ha spiegato - saranno leali e propositivi, ma fermi: senza enti locali non ci sarà alcuna possibilità di sviluppo per la Sardegna".

I sindaci di Quartu e Nuoro, Graziano Milia e Andrea Soddu, hanno chiesto alla vicepresidente della Regione Alessandra Zedda l'apertura di un confronto politico coi territori su energia, trasporti, contrasto allo spopolamento e alla denatalità, sviluppo delle aree interne e montane, digitalizzazione e digital divide. Zedda, da parte sua, ha assunto l'impegno di "rilanciare il confronto anche in accordo con l'assessore alla Programmazione Giuseppe Fasolino: l'idea è quella di chiudere un documento politico di priorità e di condividerlo coi territori".

Quanto alla Sanità, hanno illustrato difficoltà "sempre crescenti" sui territori il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e quello di Sorradile Pietro Arca. Hanno rincarato la dose delle rivendicazioni i primi cittadini di Oliena, Tempio Pausania, Bosa, Carbonia, Villamassargia, Villaputzu. "Occorre agire in fretta sulle emergenze e disegnare la sanità del futuro - hanno detto - e se il Consiglio regionale non dimostrerà la giusta sensibilità partiranno azioni di rivendicazione ancora più incisive a tutela dei cittadini e del territorio sardo".

Affrontata anche la questione dello status degli amministratori: indennità, regolamento forfettario, permessi, superamento del limite del mandato. Il Consiglio regionale discuterà presto questo tema. Infine è stato approvato un ordine del giorno per la tutela e il mantenimento dei servizi dell'Agenzia delle entrate a Isili, Alghero, Ozieri e Carbonia.