110 atleti 'speciali' da tutta Europa per Cagliari no limits

Prenderà il via il 21 giugno "Cagliari No Limits 2021", la manifestazione giunta alla settima edizione che ospiterà in Sardegna 110 atleti colpiti da disabilità cognitiva. Obiettivo dell'iniziativa, la più importante nel suo genere a livello internazionale, è il riconoscimento sociale e la gratificazione che queste persone ottengono attraverso lo sport. Si parte lunedì con il torneo di Calcio al centro sportivo dell'Ossigeno, seguirà in serata il Galà di benvenuto al T Hotel, mentre si chiude mercoledì 23 con la fine dei tornei e le premiazioni.

La kermesse si svolgerà grazie ad un bando predisposto con una delibera del 25 settembre 2020, che assegnava 500mila euro al "Cartellone degli eventi di inclusione sociale", tutte le dieci associazioni che hanno partecipato sono riuscite a ricevere il contributo, per un totale di spesa di 273.700 euro. "È importante che anche il settore turistico incontri nelle azioni di governo la sua parte più nobile, ovvero quella relativa all'inclusione sociale - ha dichiarato l'assessore del Turismo, Gianni Chessa, illustrando il cartellone di Cagliari No Limits - anche a nome del presidente Solinas voglio ringraziare queste associazioni per averci dato l'opportunità di aiutarle".

Chessa insiste in particolare sul connubio inclusione sociale-sport-turismo: "E' la chiave per rendere la Sardegna sempre più protagonista dei grandi eventi". D'altra parte, ricorda, "il Protocollo d'intesa firmato ieri dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia e dalla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, inquadra i grandi eventi sportivi quali veicoli per la ripresa turistica". E, "la nostra mission - conclude l'esponente della Giunta Solinas - è rendere la Sardegna l'Isola dello sport e dei grandi eventi".