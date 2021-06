Jazz a Lo Quarter, grande musica dal vivo torna ad Alghero

(ANSA) - ALGHERO, 17 GIU - Ci voleva un suono emozionante e potente per tornare a fare musica dal vivo. Per questo Sardegna Concerti ha scelto la raffinatezza del pianista più celebrato del pianeta: Gonzalo Rubalcaba e la magia del "son cubano" della band di Aymée Nuviola, erede indiscussa della grande Celia Cruz.

Due figure artistiche pluripremiate per presentare insieme Viento Y Tiempo, sabato 10 luglio ad Alghero, la storia personale dei due artisti legata ai ricordi dell'infanzia, una storia in musica che nasce tra le strade dell'Avana e le stanze del Conservatorio.

Il giorno successivo, domenica 11 luglio, tocca ad un'altra collezionista di Grammy Awards come Dee Dee Bridgewater, regina del jazz e voce iconica della scena mondiale.

Venerdì 16 luglio, in collaborazione con il CeDAC/Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, il concerto del Mark Lettieri Quartet e gran finale, domenica 18 luglio, con il genio pianistico di Giovanni Guidi e I Newyorchesi, un quintetto di musicisti che tutti insieme non si erano mai visti, ovvero James Brandon Lewis, Brandon Lopez, Chad Taylor, Francisco Mela e Gianluca Petrella.

Tutti insieme con una missione speciale: rendere omaggio per una notte sola a El Gato, il ribelle, spericolato, leggendario sassofonista argentino Gato Barbieri.

Sardegna Concerti, in collaborazione con la Fondazione Alghero e il Comune di Alghero, ritorna così nella città catalana forte del successo del Quarantennale di Jazz in Sardegna celebrato proprio nella Riviera del Corallo.

Un legame antico quello che lega l'associazione alla città catalana, basti ricordare gli indimenticabili live nelle estati del 2006-2007 con il gotha del jazz, da James Brown, a Randy Weston, Pat Metheny, Eddie Palmieri giusto per ricordarne alcuni.

I concerti si terranno nello spazio all'aperto di Lo Quarter.

Prezzi da 34 a 40 euro. Info e prevendite su www.sardiniaticket.com. (ANSA).