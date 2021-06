"How to film the world", torna il Carbonia Film Festival

(ANSA) - CARBONIA, 17 GIU - Carbonia Film Festival annuncia la terza edizione della rassegna biennale "How to film the World": quattro giornate, dal 7 al 10 ottobre tra proiezioni, eventi e masterclass con alcuni dei più significativi ospiti del panorama nazionale e internazionale.

E' stata confermata intanto la presenza del regista rumeno naturalizzato tedesco Alexander Nanau. E' uno degli autori più interessanti nell' ambito del cinema documentario contemporaneo.

Sarà protagonista di una masterclass con i ragazzi del Programma Carbonia Cinema Giovani e incontrerà il pubblico del festival in occasione della proiezione del suo ultimo film "Collective".

Dedicata a lavoro e migrazioni, "How to film a world", che anticipa ed è stata pensata in continuità con l' importante appuntamento annuale con il Carbonia Film Festival, è organizzata dalla Società Umanitaria-Fabbrica del Cinema di Carbonia, con la direzione artistica del critico cinematografico e operatore culturale Francesco Giai Via.

Un focus sul contemporaneo, tanto nella scelta dei temi, quanto nell'attenzione dedicata alle nuove forme del cinema di finzione e documentario.

Apre intanto domani il Bando Cinema Giovani per il percorso formativo della rassegna. Permetterà a 10 tra ragazze e ragazzi tra i 19 e i 30 anni residenti o domiciliati in Italia di essere ospiti della rassegna e partecipare - gratuitamente e con un ruolo da protagonisti - a tutte le attività, tra masterclass e incontri con professionisti del mondo del cinema.

Per inoltrare domanda di iscrizione è sufficiente compilare il form sul sito del Carbonia Film Festival a partire dal 18 giugno ed entro l'1 settembre. (ANSA).