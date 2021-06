Grillo: udienza preliminare slitta al nove luglio

(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - Slitta al nove luglio l'udienza preliminare per Ciro Grillo e i suoi tre amici accusati dalla procura di Tempio Pausania della presunta violenza sessuale di gruppo su una ragazza italo-norvegese di 19 anni avvenuta a Porto Cervo, il 17 luglio 2019.

A inizio giugno la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio per il figlio del fondatore del M5s, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, tutti genovesi di 22 anni.

L'udienza era prevista per il 25 giugno ma è slittata per lo sciopero dei legali dopo la vicenda della sostituzione del gip nel caso della funivia di Stresa. I quattro (difesi dagli avvocati Enrico Grillo, Sandro Vaccaro, Gennaro Velle, Romano Raimondo, Ernesto Monteverde e Mariano Mameli) potrebbero chiedere il rito abbreviato per avere uno sconto di pena. I giovani potrebbero anche risarcire la seconda ragazza che era nella villa quella notte, parte offesa perché le furono scattate foto oscene mentre lei dormiva. (ANSA).