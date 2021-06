Covid: Gimbe, -21,5% di casi positivi per 100mila abitanti

Migliorano ancora i principali indicatori sull'andamento dell'epidemia in Sardegna. Secondo il consueto monitoraggio della Fondazione Gimbe, nella settimana dal 9 al 15 giugno si evidenzia una performance in miglioramento sui casi attualmente positivi per 100mila abitanti (736, con un -21,5%) e risultano in diminuzione i nuovi casi rispetto alla settimana precedente.

La media giornaliera di persone testate per 100.000 abitanti è pari a 106 (la media italiana è 107).

Sempre sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid, rispettivamente 5% e 3%.