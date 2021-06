Covid: 3 casi su oltre 3mila tamponi in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 17 GIU - Solo tre casi di positività al Covid-19 e nessuna vittima in Sardegna nelle ultime 24 ore: nell' aggiornamento quotidiano dell'Unità di crisi regionale i nuovi contagi sono stati rilevati due nella provincia di Sassari e uno in quella di Oristano. Eseguiti 3.152 tamponi, per un tasso di positività dello 0,09%.

Sono, invece, 72 (+2) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, mentre resta invariato il numero dei pazienti (6) in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 11.565 e i guariti sono complessivamente 43.960 (+124). (ANSA).