Covid: scatta coprifuoco a Trinità d'Agultito, sede del set Disney

L'allarme covid, con un focolaio che ha contagiato 22 persone - partito dalla troupe della produzione Disney al lavoro nelle coste del nord Sardegna per girare La Sirenetta - e con lo spettro della variante indiana fanno scattare il coprifuoco a Trinità d'Agultu. Il sindaco Giampiero Carta ha emesso un'ordinanza con cui dispone il divieto di libera circolazione nel territorio comunale, dalle 23.30 alle 5 del mattino, salvo i comprovati casi di salute, lavoro, necessità e urgenza.

Il coprifuoco entra in vigore già da oggi e lo resterà fino al 27 giugno. "Tale misura ha scopo precauzionale per tutelare la salute dei cittadini e salvaguardare la ripresa economica in concomitanza con l'avvio della stagione turistica", è spiegato nel provvedimento. Intanto questo pomeriggio è iniziata anche l'attività di screening con tamponi molecolari, in collaborazione con Ats Sardegna, per monitorare tutta la popolazione del paese e circoscrivere eventuali altri contagi. Lo screening viene fatto nei locali del Centro sociale e proseguirà per tutta la giornata di domani, dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18.30.