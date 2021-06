Vela: anche One Ocean Foundation alla Rolex Giraglia 2021

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - L'ingresso tra gli 'ambassador' di One Ocean Foundation dello skipper Alberto Leghissa, socio del Sistiana sailing, ideatore del progetto RECO, responsabile ecologico di bordo, ha portato la Fondazione a proporre questa iniziativa allo Yacht Club Italiano, organizzatore della Rolex Giraglia, la più celebre tra le regate d'altura mediterranee. La finalità del responsabile ecologico di bordo è quella di incaricare un membro dell'equipaggio a sovrintendere che le migliori pratiche per la tutela del mare siano messe in atto a terra come in navigazione, seguendo un decalogo messo a punto dagli ideatori stessi dell'iniziativa, come spiega Leghissa.

Grazie alla disponibilità del più antico yacht club italiano, i concorrenti della Rolex Giraglia possono, su base volontaria, aderire all'iniziativa, indicando il nome del responsabile ecologico di bordo al momento del perfezionamento dell'iscrizione in segreteria regate a Sanremo. Mauro Pelaschier, storico ambassador di One Ocean Foundation regaterà sul maxi yacht Anywave True di cui è skipper Leghissa. Una volta arrivato a Genova, Pelaschier sarà coinvolto nel talk 'Il mare è vita, buone pratiche per un mondo sostenibile'. Il giorno successivo l'ambassador Furio Benussi accoglierà a bordo del Maxi 100 Arca Sgr alcuni piccoli degenti dell'ospedale pediatrico Gaslini. In occasione della premiazione, programmata sabato 19 alle 12, One Ocean Foundation premierà con una targa il primo classificato delle classi ORC e IRC tra gli yacht che hanno aderito all'iniziativa RECO. (ANSA).