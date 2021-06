Sicurezza stradale: al via nell'Isola operazione Roadpol

Anche in Sardegna, dal 16 al 22 giugno, partirà Roadpol - European Roads Policing Network, la campagna di sensibilizzazione contro la guida in stato di ebbrezza. In particolare il 20 giugno in tutte le principali strade dell'Isola, la Polstrada intensificherà i controlli mirati a prevenire il fenomeno e a punire chi guida dopo aver bevuto. L'attività si svolgerà nell'arco di 24 ore e vedrà l'impiego massaggio di pattuglie. " L'iniziativa è inserita tra le azioni di sensibilizzazione al Piano d'Azione Europeo 2021-2030 - spiegano dalla Questura di Cagliari - che ha come obiettivo il dimezzamento del numero dei decessi da incidenti stradali e la diminuzione del numero dei feriti gravi in Europa e nel Mondo".