Provoca incidente e scappa, in auto aveva 3,5 kg marijuana

In fuga dopo aver causato un incidente sulla 131, un giovane di 28 anni, di Fonni, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Bonorva dopo un lungo inseguimento: nell'auto nascondeva 3,5 kg di marijuana.

Tutto è iniziato ieri sulla strada statale 131 all'altezza di Macomer: l'uomo alla guida di una Ford Focus bianca ha causato un incidente con feriti ed è scappato in direzione Sassari. I carabinieri dell'aliquota Radiomobile della Compagnia di Bonorva hanno predisposto un posto di blocco all'altezza del bivio per Giave. Posto di blocco forzato dal 28enne che si è diretto verso Foresta Burgos. Qui è stato bloccato dai militari dopo un inseguimento in cui la Ford ha più volte cercato di speronare l'auto dei carabinieri.

Nel bagagliaio dell'utilitaria sono stati trovati 3,5 kg di marijuana già essiccata, divisa in sei buste sottovuoto e 360 euro in contanti. Il giovane è stato arrestato e rinchiuso in carcere.