Mostre: all'Exma di Cagliari i murales di Giorgio Casu

All'Exma di Cagliari "Wonderlands - la ricerca e la meraviglia", prima antologica dedicata all'artista di San Gavino Giorgio Casu, noto tra l'altro per i suoi murales.

Si comincia domani e si va avanti sino al 12 settembre. La mostra, curata da Simona Campus, espone opere che raccontano tutta la sua attività, dal muralismo alla grafica, dalla pittura al design.

Casu, alias Jorghe, per diciotto anni ha attraversato il globo, vivendo in Australia, nel Sud Est asiatico, negli Stati Uniti d'America, in Messico. L'esposizione propone un'ampia selezione di opere, dagli Elephant Eggs dell'installazione iniziale ai dipinti del Magic Realism. L'allestimento è a cura di Salvatore Campus. La mostra allestita in Sala delle Volte si svilupperà ulteriormente nel corso delle prossime settimane, occupando anche gli spazi esterni dell'EXMA: a luglio Casu e la sua crew daranno vita ad un dipinto murale, appositamente ideato, e a una serie di azioni artistiche che prevedono il coinvolgimento diretto del pubblico Wonderlands sarà aperta al pubblico dal martedì alla domenica dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 con modalità di fruizione contingentata (sarà consentito a un numero massimo di 15 visitatori per volta), nel rispetto delle misure anti-Covid.

