Covid: focolaio sul set della Sirenetta Disney

Un focolaio di covid19 blocca il set del film della Walt Disney "La Sirenetta", che si sta girando in questi giorni sulle coste del nord Sardegna, fra Castelsardo e Golfo Aranci.

Dai dati diffusi dall'Ats Sardegna e dal Comune di Trinità d'Agultu, dove alloggia la troupe della Disney, il virus ha contagiato 15 persone, di cui 12 lavorano appunto sul set del film.

Per uno di loro, un operatore tecnico - come riportano oggi i quotidiani sardi - è stato necessario il ricovero nel reparto Malattie infettive dell'Aou di Sassari. Le sue condizioni sono stabili e non preoccupanti, ma il paziente va tenuto sotto osservazione.

La situazione è monitorata dalle autorità sanitarie, e a Trinità sono stati effettuati una settantina di tamponi fra i contatti dei contagiati, senza ulteriori casi positivi.