Cagliari,metro ferma per manutenzione da giovedì al 3 luglio

Metro ferma a Cagliari su tutte le linee da giovedì 17 giugno al 3 luglio per lavori di manutenzione. Ma parte subito il piano per non lasciare a piedi gli utenti durante il periodo di stop: via ai servizi sostitutivi con bus e treni. Da Policlinico a Repubblica i collegamenti saranno effettuati tramite bus dalla fermata Arst di Policlinico (sotto capolinea metro) con fermate intermedie a San Gottardo (lato opposto della strada rispetto a quella metro), via Vesalio (fermata Ctm lato opposto della strada rispetto a quella metro), con destinazione piazza Repubblica (fermata lato metro).

Da Repubblica a Policlinico i collegamenti verranno effettuati tramite bus dalla fermata Arst/Ctm di piazza Repubblica (lato metro) con fermate intermedie in via Vesalio (lato metro), San Gottardo (lato metro), con destinazione Policlinico (fermata sotto capolinea metro). Da San Gottardo a Settimo San Pietro nei giorni feriali i collegamenti saranno garantiti da treni e autobus. La fermata del bus è in via San Gottardo sul lato opposto della strada rispetto a quella metro e a Settimo San Pietro, lato parcheggi stradali. Nei giorni festivi i collegamenti saranno garantiti con autobus sostitutivo tra le fermate di San Gottardo e Settimo San Pietro.