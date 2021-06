Vaccini: richiamo con Pfizer ai docenti in hub Cagliari

Prosegue a pieno ritmo la somministrazione delle seconde dosi dei vaccini a insegnanti e forze dell'ordine negli hub della Sardegna. Questa mattina, nell'hub rosso della Fiera di Cagliari, sono stati 80 i docenti che hanno effettuato il richiamo con il vaccino Pfizer e oltre 200 saranno invece quelli programmati per il pomeriggio. Dopo lo stop imposto venerdì sera dal Governo per la seconda dose con Astrazeneca agli under 60, sono stati confermati in automatico tutti gli appuntamenti già presi per i richiami con il vaccino Pfizer.

Nessun problema quindi per tutti coloro che nei prossimi giorni hanno già l'appuntamento per la seconda dose: senza alcun bisogno di richiamare o riprenotare, potranno tranquillamente presentarsi all'hub nel giorno e nell'orario già prestabilito per ricevere il vaccino. Nel frattempo, sono stati richiamati quasi tutti i cento cittadini che sabato scorso dovevano effettuare il richiamo e che hanno subito un posticipo.Sul fronte approvvigionamenti, invece, in arrivo per oggi 9700 dosi Moderna, mentre 70 mila dosi del vaccino Pfizer sono attese per mercoledì.

Intanto anche l'Inail scende in campo per avviare la somministrazione delle dosi di vaccino ai lavoratori delle aziende. In coerenza con il Piano strategico nazionale dei vaccini, la Direzione regionale grazie alla sinergia realizzata con l'Ats Sardegna, da domani potrà dare concreto avvio alle vaccinazioni dei lavoratori che ne hanno fatto richiesta. E' prevista l'attuazione di almeno un punto vaccinale presso le Sedi territoriali di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Nelle more dell'allestimento (logistico e strumentale) dei punti vaccinali presso le Sedi Inail, il personale sanitario Inail verrà ospitato negli Hub vaccinali allestiti da Ats Sardegna della Regione, integrando quindi le strutture già attive del servizio sanitario regionale, riservando il personale Inail alle attività di vaccinazione dei lavoratori.

Dal 15 giugno, in uno slot dedicato nell'hub blu della Fiera di Cagliari, si alterneranno dalle 9 medici e infermieri appositamente formati per somministrare le dosi ai dipendenti che ancora non hanno effettuato il vaccino. Il personale sanitario Inail impegnato in questa prima fase vaccinale (costituito da un primo pool di due medici e due infermieri) ha concluso i percorsi formativi previsti (un primo modulo di 16 ore per tutti i sanitari, più altro modulo di 5 ore per il solo personale medico) affiancato dal personale sanitario dell'Ats per l'utilizzo della specifica procedura informatica.