Travolto mentre attraversa sulle strisce, ferito un 75enne

È stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Un 75enne è stato trasportato con assegnato un codice rosso, per dinamica, all'ospedale Brotzu a seguito delle ferite riportate nell'incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi in viale Sant'Avendrace, a Cagliari. L'automobilista che ha investito l'uomo - un 85enne al volante di una Mercedes - si è subito fermato per soccorrerlo e ha dato l'allarme. Sul posto sono arrivati gli agenti della Municipale e un'ambulanza del 118. Il ferito è stato trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita.