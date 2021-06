Cena d'autore a Palazzo Doglio con il tristellato Heinz Beck

(ANSA) - CAGLIARI, 14 GIU - Alta cucina d'autore nell'elegante salotto a cielo aperto della Corte di Palazzo Doglio, il complesso alberghiero tra le centrali vie Logudoro, Goceano e Nuoro, a Cagliari. Il celebre chef tedesco Heinz Beck, tre stelle Michelin, padrone di casa de La Pergola a Roma, dà il via, martedì 29 giugno all'Osteria del Forte, a "Notti Stellate", una cena con i suoi piatti gourmet all'insegna del connubio buon cibo e salute, il suo marchio di fabbrica. Tra le proposte che presenterà il 29 ci sarà il lombo di agnello al finocchietto in crosta di cereali con perle di caprino.

Il primo appuntamento con le "Notti Stellate" inaugura il calendario estivo di Palazzo Doglio che proseguirà tra concerti e percorsi enogastronomici. Nel 2019 la Beck & Maltese Consulting è approdata al Forte Village dove Heinz Beck è il padrone di casa del ristorante Beachcomber. Il celebre chef è attento agli effetti dell'alimentazione sulla salute, tanto da ricevere una laurea ad honorem in Bio-Energie Naturali e Naturopatia conferitagli dall'Università Popolare di Arezzo.

Heinz Beck ha inoltre sviluppato le "Heinz Beck Food Line" per Palazzo Fiuggi, nuovo tempio del benessere a meno di un'ora da Roma, aperto lo scorso 22 maggio. (ANSA).