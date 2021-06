ANSA-IL-PUNTO/ COVID: frenata vaccini in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 14 GIU - Contagi da Covid in lieve risalita in Sardegna, ma comunque contenuti, e nessuna vittima nelle ultime 24 ore. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 31 nuovi casi (11 ieri), a fronte di 1.160 tamponi eseguiti, per un tasso di positività del 2,6%.

Continua il calo dei ricoveri in ospedale. Sono 83 (-4) i pazienti attualmente in area medica, 6 (+1) invece quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.883, i guariti 43.583 (+110).

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, si registra una lieve frenata: nelle ultime 24 ore - come riporta il sito del Governo - le dosi somministrate nei vari hub dell'Isola sono state 9.517, per un totale di 1.089.382 sulle 1.276.140 dosi a disposizione (l'85,4%). Un calo dovuto non solo alla giornata festiva di domenica ma anche alla decisione di posticipare i richiami del siero AstraZeneca e la prima e unica dose di Janssen alle persone prenotate di età inferiore ai 60 anni.

Per la somministrazione delle seconde dosi dei vaccini a insegnanti e forze dell'ordine, oggi alla Fiera di Cagliari, sono stati 280 i docenti che hanno effettuato il richiamo con il vaccino Pfizer. Dopo lo stop imposto venerdì sera dal Governo per la seconda dose con Astrazeneca agli under 60, sono stati confermati in automatico tutti gli appuntamenti già presi per i richiami con il vaccino Pfizer. Nessun problema quindi per tutti coloro che nei prossimi giorni hanno già l'appuntamento per la seconda dose: senza alcun bisogno di richiamare o riprenotare, potranno presentarsi all'hub nel giorno e nell'orario già prestabilito per ricevere il vaccino.

Sul fronte approvvigionamenti, invece, in arrivo per oggi 9700 dosi Moderna, mentre 70mila dosi del vaccino Pfizer sono attese per mercoledì. Intanto anche l'Inail scende in campo per avviare la somministrazione delle dosi di vaccino ai lavoratori delle aziende. In coerenza con il Piano strategico nazionale dei vaccini, la Direzione regionale grazie alla sinergia realizzata con l'Ats Sardegna, da domani potrà dare concreto avvio alle vaccinazioni dei lavoratori che ne hanno fatto richiesta.

