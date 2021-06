Alimentare: Patuanelli in Sardegna per incontrare imprese

E' giunto questa mattina in Sardegna il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli che, insieme alla vice ministra al Mise, Alessandra Todde, sarà impegnato in una serie di visite ad aziende del settore.

Primo appuntamento all'azienda 3A di Arborea (Oristano) e incontro con la cooperativa produttori, una delle principali realtà sarde del settore lattiero-caseario.

Subito dopo Patuanelli e Todde incontrano la Giunta comunale di Arborea in Municipio, cui seguirà un confronto con una delegazione di agricoltori e allevatori del centro sud della Sardegna.

Una giornata fitta di appuntamenti e incontri con imprenditori, cittadini e realtà locali per discutere dello sviluppo della Sardegna sia dal punto di vista agricolo che industriale.