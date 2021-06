Vaccini:stop richiami AstraZeneca per 118mila under 60 sardi

(ANSA) - CAGLIARI, 12 GIU - Ats Sardegna, in attuazione delle ultime direttive ministeriali, ha posticipato da questa mattina tutte le somministrazioni delle secondi dosi di vaccino AstraZeneca e la prima Janssen alle persone prenotate di età inferiore ai 60 anni, prevalentemente docenti e appartenti alle forze dell'ordine. Il ciclo dovrà essere infatti completato con un siero vaccino a mRNA (Comirnaty -Pfizer o Moderna). Sono 118 mila i richiami previsti in questa fascia che di età che ancora devono essere effettuati in Sardegna.

Nei prossimi giorni sarà aggiornato il sistema di prenotazione di Poste in modo che tutti i richiami prevesti con AstraZeneca saranno calendarizzati con vaccini Pfizer o Moderna.

