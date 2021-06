Una canzone per Mirko, ucciso per la salvare la madre

Sóleandro regala una toccante canzone a Mirko Farci e alla sua famiglia. L'artista di strada, all'anagrafe Angelo Giovanni Maria Pili, musicista e compositore di Ploaghe, annuncia in rete l'uscita del brano, da lui scritto in sardo, nella variante logudorese, in una delle prime notti dopo lo straziante omicidio dell'11 maggio avvenuto a Tortolì.

Un brano commovente in memoria del ragazzo ucciso dall'ex compagno della madre, mentre tentava di salvarla dalla brutalità dell'uomo. La dedica è rivolta anche alla donna, Paola Piras, che ancora oggi si trova in condizioni critiche. Nel brano, "Lettera all'Ogliastra", accompagnato da un video, si legge: "il coraggio e l'amore sono le uniche virtù indispensabili: esse manterranno viva l'anima anche se tutte le altre dovessero addormentarsi o venire eclissate".

Nelle pagine social Sóleandro ringrazia chi ha collaborato alla realizzazione del brano e del video appena pubblicato in rete. Oggi alle 19 nella chiesa di San Giuseppe, a Tortolì, verrà celebrata la messa di suffragio in ricordo di Mirko. Al termine della celebrazione Sóleandro presenterà a tutta la comunità il brano "Lettera all'Ogliastra" dedicata al ragazzo, ma anche a tutte le vittime della violenza.