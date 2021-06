Lirico Cagliari: "La vedova allegra" inaugura Classicalparco

(ANSA) - CAGLIARI, 12 GIU - Apertura tra musica, magia e divertimento all'Arena del Parco della Musica di Cagliari. Si riaccendono i riflettori sullo spazio allestito in piazza Nazzari dove va in scena l'amatissima operetta "La vedova allegra" di Franz Lehár. E' in programma da mercoledì 16 a sabato 19 giugno alle 21, per un totale di quattro recite. E' il primo, atteso appuntamento e titolo inaugurale di Classicalparco 2021, rassegna musicale estiva del Teatro Lirico che si snoda tra lirica, concerti e danza. In primo piano l'Orchestra e il Coro del Lirico, quest'ultimo diretto da Giovanni Andreoli.

Tutto si svolgerà in sicurezza, nel rispetto delle norme anti-Covid: 700 gli spettatori ammessi, con posti distanziati, flusso del pubblico contingentato, controllo della temperatura, igienizzazione delle mani. Il palco sarà affiancato da un'estensione laterale per il coro con postazioni singole e protezioni in plexiglass, così pure per fiati e percussioni dell'Orchestra, disposta frontalmente al palco principale.

Assente dal 2015 da Cagliari, "La vedova allegra" viene presentata in uno spettacolare nuovo allestimento del Teatro Lirico firmato da Blas Roca Rey (regia), celebre attore peruviano naturalizzato italiano al suo debutto a Cagliari. L'ambientazione è quella di un grandissimo circo con la sua atmosfera di gioco e magia. "L'idea del circo con domatori e acrobati, con giocolieri e contorsionista, tutti molto eleganti, è un ottimo punto di ripartenza", ha sottolineato Blas Roca Rey.

Sul podio il direttore pugliese Giuseppe Finzi che nel 2017 diresse, con grande successo di pubblico e critica, la prima europea di La Ciociara di Marco Tutino al Lirico.

Nel cast tra gli altri, Bruno Praticò /Gustavo Castillo (Il barone Mirko Zeta), Maria Laura Jacobellis /Ilaria Vanacore (Valencienne), Leonardo Caimi /Christian Collìa (Il conte Danilo Danilowitsch), Elisa Balbo /Elena Rossi (Hanna Glawari), Levy Sekgapane /Matteo Mezzaro (Camille de Rossillon). (ANSA).