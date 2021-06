Fisco: Cappellacci (Fi), meno tasse per riattivare i consumi

Banchetti di Forza Italia allestiti anche a Cagliari, in piazza Costituzione, per promuovere la campagna "meno tasse, più crescita". Al gazebo il deputato e coordinatore regionale del partito Ugo Cappellacci ha sintetizzato il senso della proposta di riforma fiscale di Fi. "Meno tasse per far ripartire i consumi e conseguentemente le produzioni, le imprese e l'occupazione - spiega - se questa era già la nostra missione, lo è ancora di più oggi in un momento storico in cui le imprese rischiano di morire di asfissia a causa delle conseguenze economiche della pandemia".

Forza Italia propone il blocco delle cartelle esattoriali per il 2021, la no tax area fino al reddito di 12 mila euro, la riduzione delle aliquote Irpef e l'abolizione dell'Irap. "Sono questi - argomenta Cappellacci - i principali punti di una riforma articolata sulla quale noi abbiamo quella credibilità che si fonda sui fatti concreti: nel 2013 in Sardegna, con Forza Italia alla guida della Regione, riducemmo l'Irap del 70%. Quello per noi resta un punto di partenza perché abbiamo un grande obiettivo per la nostra terra: il riconoscimento della zona franca integrale".