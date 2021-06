Violenza di genere, rinnovato protocollo Zeus per ammoniti

(ANSA) - CAGLIARI, 11 GIU - Il 55 per cento degli uomini ammoniti dal Questore per stalking ha accettato di confrontarsi con un gruppo di specialisti, riuscendo a frenare i comportamenti persecutori nei confronti di ex mogli, ex compagne o semplici conoscenti. L'8 per cento, nonostante il percorso di recupero, ha ricommesso gli stessi reati. Infine, circa il 27 per cento ha scelto di non confrontarsi con gli specialisti.

Sono alcuni dei numeri del protocollo "Zeus", accordo già in vigore e rinnovato oggi fino al 2024 tra la Questura di Cagliari e il Cipm Sardegna (Centro italiano per la promozione della mediazione).

Un'intesa che si concentra sulla violenza di genere, grazie alla quale è stata introdotta nei decreti di ammonimento la cosiddetta "ingiunzione trattamentale", cioè l'invito agli ammoniti ad aderire ad un percorso rieducativo "orientato all'acquisizione della consapevolezza del disvalore sociale e penale delle azioni commesse e ad apprendere le corrette modalità di gestione delle loro emozioni".

"Si tratta di una importante risorsa di prevenzione - spiega la Polizia - che consente di affrontare le problematiche legate alla violenza domestica e di genere su un piano diverso, anche occupandosi dell'autore del reato". Nel corso di un anno in cui il protocollo è stato in vigore, il 63% dei soggetti ammoniti si è presentato ai colloqui con i professionisti del Cipm, intraprendendo un percorso di recupero e solo una bassa percentuale di questi, appena l'8 % , ha continuato a porre in essere condotte violente e persecutorie che hanno portato ad arresti in flagranza o all'applicazione di misure cautelari. Un bilancio positivo, dunque, considerando anche il fatto che l'adesione al percorso è volontaria. Purtroppo nell'ultimo anno si registra anche un aumento degli ammonimenti per violenza domestica, reato 'sentinella' dei maltrattamenti in famiglia.

