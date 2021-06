Vaccini: Open day domenica all'Aou di Sassari, mille posti

"Open day" per i vaccini domenica 13 giugno all'Aou di Sassari. L'Azienda ospedaliero universitaria ha aperto al pubblico per un giorno le vaccinazioni anti covid 19: a diposizione ci sono mille posti che potranno essere prenotati a partire da oggi direttamente sulla piattaforma di Poste italiane (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it).

I vaccini saranno somministrati domenica dalle ore 8 alle 20, negli ambulatori del nuovo centro vaccinale di viale San Pietro, nell'area del centro didattico situata sul retro del palazzo Clemente. Saranno operative 5 postazioni, con 5 medici e 7 infermieri su due turni, oltre ad altro personale di supporto sia ospedaliero sia universitario.

Ad Alghero invece, l'Ats cambia gli orari di apertura al pubblico dell'hub vaccinale allestito presso il Centro sportivo Mariotti, che resterà in funzione dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 19.

Tutti gli utenti che avessero già un appuntamento prenotato nelle fasce orarie durante le quali, secondo le nuove disposizioni, è prevista la chiusura dell'Hub, riceveranno un sms con l'indicazione del nuovo appuntamento.