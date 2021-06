Vaccini: 19.122 dosi somministrate in 24 ore nell'Isola

Sale a 1.052.964 il numero di vaccini anti covid somministrati in Sardegna dall'inizio della campagna. Nelle ultime 24 ore - come riporta il sito del Governo - le dosi somministrate nei vari hub dell'Isola sono state 19.122, in aumento rispetto ai giorni precedenti. Per oggi sono attese circa 4.000 dosi di Janssen.

Il 19% dei sardi ha già completato l'intero ciclo. In particolare, la vaccinazione agli over 80 fa registrare un dato molto elevato: 83,5% degli anziani ha ricevuto già entrambi le dosi.

Intanto si avvia alla conclusione la campagna di vaccinazione per le isole minori, per la quale la settimana scorsa sono state completate le seconde somministrazioni a La Maddalena. Da oggi a domenica si procede con le seconde inoculazioni per i cittadini di Carloforte, dove, nella prima fase, è stato immunizzato il 90% della popolazione vaccinabile. La campagna sulle isole completerà quindi il ciclo con la successiva tappa a Sant’Antioc.