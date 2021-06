Va' sentiero, in Sardegna il cammino più lungo del mondo

(ANSA) - CAGLIARI, 11 GIU - Va' Sentiero approda in Sardegna.

Il tratto isolano del cammino che attraversa tutta l'Italia conta 662 chilometri in 28 tappe, attraverso il Sarrabus Gerrei, la Riserva Naturale di Montarbu, i Tacchi d'Ogliastra, il Parco del Golfo di Orosei-Gennargentu, il Parco Naturale Regionale di Tepilora, il Parco Regionale del Monte Limbara e i borghi della Gallura.

Il viaggio è partito nei giorni scorsi da Castiadas: conclusione prevista il 10 luglio a Santa Teresa Gallura.

In questi giorni il team del progetto con sei giovani - quattro ragazzi e due ragazze - sta percorrendo le stradine sterrate e le campagne di Burcei, San Nicolò Gerrei, Armungia e Escalaplano. "È un importante percorso che unisce l'isola al resto d'Italia - ha dichiarato il presidente del GAL SGT Antonino Arba -. Il lavoro di queste settimane nel territorio del GAL SGT è prezioso perché permette di proseguire nella valorizzazione delle nostre comunità e dei nostri luoghi. Un insieme di beni materiali e immateriali, ambientali e paesaggistici, che vanno riscoperti e tutelati". Si proseguirà poi in Campania, Basilicata e Calabria concludendo il viaggio entro la fine dell'estate.

Il Sentiero Italia è considerato il percorso più lungo del mondo con 7000 km. I camminatori hanno già superato i due terzi del tour documentando ogni tappa in un libro fotografico, un docufilm e una guida digitale in costante aggiornamento su www.vasentie- ro.org, accessibile a tutti gratuitamente. (ANSA).