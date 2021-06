Scuola: Gramsci 2.0,studenti medie Su Planu vincono concorso

Con il progetto "Gramsci 2.0", dopo tre mesi di intenso lavoro e guidati dalla professoressa di Lettere Luigia Tinti, i ragazzi della II A delle medie dell'Istituto comprensivo di Su Planu, hanno sbaragliato la concorrenza di oltre 50 classi di tutta la Sardegna, per un totale di circa duemila ragazzi partecipanti, conquistando il gradino più alto del podio al concorso "Immaginando Gramsci".

Agguerriti e carichi di entusiasmo, i 26 ragazzi non si sono arresi a mascherine e distanziamento e hanno messo in campo tutta la loro energia per raccontare come vivrebbe Gramsci ai nostri tempi. Cosa avrebbe pensato, cosa avrebbe scritto in chat alla mamma o agli amici del gruppo di Ghilarza, cosa avrebbe postato su Instagram e raccontato attraverso i social network. I ragazzi hanno utilizzato i loro smartphone per le riprese e hanno realizzato un video per raccontare i momenti fondamentali dell'esistenza del grande intellettuale sardo, utilizzando un linguaggio e un modo di comunicare che sono propri della loro età (https://vimeo.com/560845955).

L'elaborato è risultato primo assoluto nella sezione dedicata alle scuole medie. "Abbiamo lavorato tutti insieme, collaborando gli uni con gli altri, ognuno ha fatto la sua parte e fornito le sue idee, quello che è venuto fuori è il risultato di una bellissima classe molto unita e molto intelligente", dice la professoressa Luigia Tinti. "Con il covid abbiamo capito ancora di più quanto siano importanti le nuove tecnologie. E' un linguaggio che i ragazzi conoscono molto bene, quindi credo sia molto utile utilizzare tutti quegli strumenti a loro più familiari per avvicinarli alla conoscenza, senza fermarsi alle forme più classiche. Avevo delle aspettative - conclude Tinti - ma i ragazzi le hanno decisamente superate".

Promosso dall'Associazione Casa Natale A. Gramsci di Ales, dall'Istituto Gramsci della Sardegna e dall'Associazione per Antonio Gramsci di Ghilarza, con il supporto scientifico del GramsciLab - Centro di studi interdipartimentale dell'Università di Cagliari, l'iniziativa, quest'anno giunta alla nona edizione, si proponeva anche di celebrare il 130/o anniversario della nascita di Antonio Gramsci.