Perseguita la ex, divieto di avvicinamento per un 47enne

CAGLIARI, 11 GIU - Ha perseguitato e minacciato l'ex moglie, anche davanti al figlio minorenne. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno notificato a un 47enne, già noto alle forze dell'ordine, il provvedimento di divieto di avvicinamento alla ex, una donna di 42 anni, e ai luoghi frequentati da lei e dal figlio.

A far scattare il provvedimento è stata la querela presentata dalla vittima il 24 maggio scorso. Nella denuncia la 42enne segnalava di essere perseguitata dall'ex che si presentava spesso a Santa Margherita di Pula, dove abita, e la minacciava anche in presenza del bambino.

Gli episodi si sarebbero ripetuti per oltre 10 mesi, da luglio 2020 al 24 maggio scorso.