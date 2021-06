Colpito da un'asta su piattaforma,ferito manutentore del Ctm

Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi in pieno centro a Cagliari. Un operaio del Ctm è rimasto ferito mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione sui cavi della della rete aerea elettrica di un filobus: trasportato all'ospedale Brotzu, le sue condizioni non sono gravi. Il fatto è avvenuto in piazza Matteotti. L'uomo si trovava sulla piattaforma quando una delle aste di metallo del filobus lo ha colpito alla testa, facendogli perdere l'equilibrio.

Fortunamente l'operaio è caduto all'interno della piattaforma, evitando un pericoloso salto nel vuoto. Subito soccorso dai colleghi, sono poi arrivati sul posto i vigili del fuoco, un'ambulanza del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale. I pompieri hanno raggiunto il ferito con un'autoscala, lo hanno recuperato e affidato alle prime cure dei medici prima del trasfrimento in ospedale. Sulla cause dell'incidente stanno lavorando i carabinieri.