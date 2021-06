"L'Italia si gusta", sfida tra 10 ristoranti a Cagliari

Una sfida tra dieci ristoranti, nel quartiere Marina, la via cagliaritana del gusto, nel cuore del centro storico. "L'Italia si gusta", il contest di cucina ideato dal Consorzio Cagliari Centro Storico, è in programma venerdì 11 giugno a pranzo per festeggiare il riconoscimento di "Cagliari Città gastronomica 2021" del Gambero Rosso.

Un evento che "promuove al meglio la città e le sue eccellenze", ha sottolineato l'assessore al Turismo del Comune di Cagliari Alessandro Sorgia.

Gli chef sono chiamati a proporre ai clienti due delle 20 ricette regionali italiane selezionate utilizzando anche prodotti sardi, nel segno dell'incontro tra Italia e Sardegna. Ma solo uno dei due piatti è in gara e sarà giudicato dalla giuria formata da Peppone Calabrese (gastronomo e conduttore Linea Verde Rai 1), Gianluca Montinaro (Comitato di direzione Guida de L'Espresso) e Antonio Paolini (giornalista, critico enogastronomico, curatore Guida Ristoranti d'Italia del gambero Rosso).

Il 12, alle 10,30, all'hotel Regina Margherita si svolgeranno le premiazioni. Un ruolo di primo piano è affidato agli chef della scuola di cucina per i giovani del quartiere Sant'Elia, l'Accademia del Buon Gusto, capitanata da William Pitzalis, lo chef del Cagliari calcio e ideatore della scuola.

Sono stati loro a scegliere le 20 ricette rappresentative della cucina italiana, e potranno partecipare all' interno dei ristoranti all' evento. In palio anche per i clienti presenti al pranzo nei ristoranti (Antica Cagliari Ristorante, Antica Cagliari Bistrot, Sa Schironada, Is Femminas, L'Ambasciata, Gennargentu, Antica Hostaria, Cavour, Su Cumbidu Mare, Locanda Leonildo dal Buongustaio), 10 pacchetti turistici di due giorni in una località dell'Isola.

"Si partecipa postando la foto di uno dei due piatti a scelta sul proprio profilo social con l'hashtag #italiasigusta e taggando la pagina del ristorante nel quale ha assaggiato il piatto", spiega Gianluca Mureddu presidente del Consorzio Cagliari Centro Storico.

"L'Italia si gusta" coinvolge anche gli artigiani e commercianti e i rappresentanti di due Centri Commerciali Naturali della Sardegna, Calasetta e Sant'Antioco.