Con lo scooter contro un'auto, muore un 75enne a Capoterra

Un uomo di 75 anni, Salvatore Cocco, di Villa San Pietro è morto durante la notte all'ospedale Brotzu dove era stato ricoverato a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Capoterra, lungo la statale 195, all'altezza del chilometro 21.

Per cause non ancora accertate si sono scontrate una Opel Corsa condotta da un 19enne di Pula e la Vespa 150 guidata da Cocco. A causa del violento impatto il 75enne è stato scaraventato sull'asfalto. Il conducente si è fermato per soccorrerlo e ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i carabinieri.

Il 75enne è stato trasportato d'urgenza al Brotzu. Le sue condizioni purtroppo durante la notte sono precipitate e il suo cuore ha smesso di battere.

Sull'incidente verrà aperta un'inchiesta per omicidio stradale.