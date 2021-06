Vaccini: venerdì a Nuoro Janssen senza prenotazione

Venerdì 11 giugno, nell'Hub vaccinale di Nuoro, situato presso la palestra dell'Istituto "F.

Ciusa" in Via Kandinkji, sarà possibile effettuare la vaccinazione, senza prenotazione, con il vaccino Janssen (Johnson&Johnson).

L'Ats comunica che possono presentarsi dalle 9 alle 13 tutti coloro che hanno un'età compresa tra i 60 e 79 anni, muniti di tessera sanitaria.

Il vaccino Janssen si effettua in un'unica somministrazione e quindi non necessita del richiamo.