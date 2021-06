Vaccini: consegnate alla Sardegna altre 86mila dosi

Nuova consegna di vaccini anti covid nell'Isola: questa mattina sono sbarcate circa 86mila dosi del siero Pfizer. Attese inoltre, tra oggi e domani, 4mila dosi del vaccino Janssen.

Intanto ieri sono state somministrate 14.448 dosi. Ammonta a 1.018.670 il totale della vaccinazioni eseguiti dall'inizio della campagna per un totale, attualmente, di 1.180.120 dosi a disposizione.

Ad oggi il 45% della popolazione sarda ha ricevuto almeno la prima dose e circa il 19% ha completato in ciclo. Vaccinato quasi il 90% dei cittadini over 80, di cui circa l'80% ha completato l'intero ciclo.

Prosegue intanto la campagna sui più giovani: 128 mila i cittadini nati dal 1982 al 2004 che, a partire da venerdì scorso, si sono prenotati sulla piattaforma di Poste Italiane: 25mila nella fascia da 16 a 19 anni, 48mila in quella dai 20 ai 29 e 54 dai 30 ai 39. Complessivamente, dall'attivazione del nuovo sistema, sono state oltre 700mila le prenotazioni.

"Il vaccino rappresenta la nostra arma più forte per chiudere definitivamente la drammatica stagione della pandemia - afferma il presidente della Regione, Christian Solinas -. Siamo impegnati al massimo nella campagna e manteniamo fermi gli obiettivi. I riflessi sul piano epidemiologico sono incontrovertibili. La pressione sulle strutture sanitarie è in costante diminuzione e negli ospedali gli indici d'occupazione dei posti letto sono sempre più bassi, in particolare nelle terapie intensive dell'Isola dove il tasso si attesta al 3% circa. Con responsabilità e impegno presto la Sardegna potrà uscire dall'emergenza, dopo tanti sacrifici".