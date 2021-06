Scuola:finite lezioni, al via esami terza media in 6 regioni

Terminate le lezioni, iniziano oggi gli esami di terza media in alcune scuole del Lazio, in Lombardia, Basilicata, Abruzzo, Sicilia e Valle d'Aosta. Sabato scorso si sono già concluse in Molise, Marche, Veneto, Emilia Romagna e Campania. E via via, con il passare dei giorni, suonerà l'ultima campanella oggi per gli studenti dell'Umbria e della Liguria, domani in Provincia di Trento, l'11 per quelli del Piemonte e della Puglia, il 12 andranno in vacanza gli studenti calabresi e sardi. Gli ultimi, il 16 giugno saranno gli studenti della Provincia di Bolzano. Mentre la data degli esami di terza media viene decisa dai singoli istituti, ovviamente terminate lezioni e scrutini, la maturità partirà in tutta Italia dal 16 giugno.