Travolto sulle strisce a Cagliari, grave un anziano

È stato travolto da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Un anziano di 81 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato con assegnato un codice rosso al Brotzu di Cagliari. L'incidente è avvenuto tra via Amat e via Cugia. L'anziano stava attraversando la strada quando è stato urtato da una Kia condotta da una giovane. L'automobilista si è subito fermata per soccorrere l'81enne. Sul posto sono poi arrivati i medici del 118 con un'ambulanza, gli agenti della squadra volante e la polizia municipale. Il ferito è stato trasportato in ospedale con un trauma cranico e altre escoriazioni, non sarebbe in pericolo di vita. La polizia municipale si sta occupando dei rilievi.