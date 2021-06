Scacchi: il 18enne Bonali si conferma campione sardo

(ANSA) - ORISTANO, 08 GIU - Il cagliaritano Leonardo Bonali, 18 anni, ancora campione regionale assoluto di scacchi. Si è aggiudicato il terzo titolo consecutivo dopo cinque giorni di battaglia a Oristano. Insieme agli altri nove migliori scacchisti isolani rappresenterà la Sardegna ai prossimi tricolori in programma a Civitanova Marche dal 17 al 25 luglio.

Bonali ha avuto la meglio su Alessandro Altea (circolo scacchistico cagliaritano A.S.D.) e su Leopoldo Pannella, di Marrubiu, con cui ha pareggiato all'ultimo turno, in una partita combattutissima durata quasi 4 ore.

Dopo sette turni di gioco, si sono qualificati alle semifinali nazionali, oltre ai primi tre classificati: Vincenzo di Pietro, Alberto Secchi (vincitore del premio miglior classificato), il quattordicenne Germano Mascia (miglior under 16), Yuri Sanna, Enrico Giordano, Riccardo Porcu (al debutto nelle competizioni ufficiali) e l'altro quattordicenne Lorenzo De Ieso.

Il premio alla migliore giocatrice è andato a Paola Floris.

