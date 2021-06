Premio "Donna al traguardo", c'è tempo sino al 4 ottobre

L'Associazione Donna al Traguardo organizza il concorso a premi "Donna al Traguardo dell'Anno", giunto alla diciannovesima edizione con l'obiettivo di salvaguardare storie vere di "ordinaria resistenza femminile". Come nelle passate edizioni, al concorso è abbinato il "Premio Sorellanza", ideato per mettere in evidenza donne esemplari nell'impegno a favore delle altre donne. Per la consegna degli elaborati e delle segnalazioni c'è tempo fino al 4 ottobre 2021. Potranno essere inviati per posta elettronica (donnealtraguardo@hotmail.com), per posta ordinaria semplice o con consegna a mano nella sede operativa di viale La Plaia 17 a Cagliari (per informazioni è attiva la linea telefonica 0707562265 o 3337001356).

Seguendo una prassi ormai consolidata, il concorso si articola in due sezioni. La prima sezione premia la migliore figura di donna raccontata in prima persona dalla stessa protagonista oppure indicata da terze persone. La seconda sezione, "Raccontiamo le donne" individua e premia le narrazioni migliori. Una speciale giuria indicherà le storie più significative. L'Associazione Donne al Traguardo chiarisce che non si tratta di un premio letterario, ma di una iniziativa che vuole premiare donne realmente esistenti e in vita, che costituiscono un esempio di vitalità, altruismo, resistenza nelle vicende grandi e piccole delle nostre comunità.

Alla prima classificata della sezione Donna al Traguardo dell'Anno andrà un premio in denaro di 500 euro e una targa ricordo mentre al primo classificato della sezione dedicata agli scrittori-scrittrici migliori andrà una targa e libri sardi. Anche la donna vincitrice del Premio Sorellanza riceverà una targa e un oggetto a ricordo dell'evento. Una selezione delle storie sarà pubblicata in un volume che sarà presentato nel corso della cerimonia di premiazione che avverrà in data da stabilirsi.