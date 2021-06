Giornata Oceani: SpongeBob a Maddalena per difendere il mare

(ANSA) - LA MADDALENA, 08 GIU - SpongeBob, la spugna marina protagonista del cartone animato di successo, sbarca a La Maddalena. In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, si svolge oggi un grande evento istituzionale, promosso da Ioc-UNesco nell'ambito del Decennio delle Scienze del mare per lo sviluppo sostenibile in Italia, intitolato "Tra passato e futuro: verso la Generazione oceano".

Con quasi 7.500 chilometri di coste, infatti, l'Italia può svolgere un ruolo cruciale nell'ambito di questo sforzo globale.

L'oceano ha bisogno di una generazione attiva e responsabile, nessuno nasce con il rispetto dell'ambiente e del mare, da qui l'importanza e l'impegno civico di Nickelodeon, il brand d'intrattenimento per bambini e ragazzi di ViacomCBS numero uno al mondo, per l'educazione ambientale rivolta ai più piccoli e tradotta, con il giusto linguaggio, attraverso la forza e i valori del proprio brand: SpongeBob SquarePants, la spugna marina amata da tutti i bambini.

L'acqua è vita - spiegano i promotori dell'iniziativa - l'oceano è fonte di cibo, energia e commercio. Ospita la più eccezionale biodiversità di specie animali, vegetali e interi ecosistemi, rendendo possibile agli umani la vita sulla Terra. Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2021-2030, il Decennio delle scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile, mirando a mobilitare la comunità scientifica, i governi, il settore privato e la società civile intorno a un programma comune di ricerca e di innovazione tecnologica per un oceano pulito e sano.

Martedì 8 giugno su Nickelodeon, dalle 14:45 viene trasmessa una maratona di episodi dedicati a SpongeBob intervallati da alcune pillole in cui la spugna marina invita i suoi amici sulla terra, a rispettare il Pianeta con gentilezza. Nei video verranno mostrate le bellezze dell'ecosistema marino, intervallati da alcuni sketch video in cui SpongeBob aiuta i bambini a comprendere meglio il messaggio. (ANSA).