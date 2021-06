Cinema: il corto David di Zack Woods apre Figari Film Fest

(ANSA) - OLBIA, 08 GIU - È tempo di tornare in sala per una delle principali vetrine internazionali del cinema breve. Sarà il cortometraggio statunitense "David" di Zack Woods con Will Ferrell ad aprire l'undicesima edizione del Figari Film Fest - International Short Film Festival & Market, che sancirà ufficialmente il ritorno al cinema nella città di Olbia, dal 19 al 24 giugno. L'organizzazione ha reso noti i 62 titoli in concorso, selezionati fra gli oltre 1.500 pervenuti da tutto il mondo. Sono previste delle proiezione dal vivo per le cinque sezioni principali (nazionale, internazionale, animazione, regionale, scarpette rosse) ed una speciale sezione esclusivamente on-line sulla piattaforma Pramamovie (diamanti grezzi).

Cinque i corti della sezione regionale: "L'ultima habanera" di Carlo Licheri, "L'uomo del mercato" di Paola Cireddu, "L'ultimo fascista" di Giulia Magda Martinez, "Un piano perfetto" di Roberto Achenza e "Male fadàu" di Matteo Incollu.

Sono inoltre stati condivisi i progetti selezionati per PrimaVera Corti, sessione del Market che darà la possibilità ad otto registi di presentare i propri progetti di cortometraggio ad un parterre di produttori nazionali, con la speranza di vedere un giorno i propri film prodotti da una delle società coinvolte. Nei prossimi giorni verranno svelati il programma completo della kermesse, la giuria e gli ospiti attesi.

Si prospetta un'altra grande edizione per un Festival che non si è mai fermato, neanche davanti alla pandemia, e che grazie al Ministero della Cultura, alla Regione Sardegna, alla Fondazione Sardegna Film Commission e al Comune di Olbia, anche quest'anno regalerà la possibilità di poter tornare a godere del cinema in sicurezza. (ANSA).