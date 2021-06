Cagliari, sacchetti igienici gratis nelle 32 aree cani

Sacchetti igienici gratis nelle trentadue aree cani a Cagliari. È la decisione del Comune per venire incontro alle esigenze di chi porta a spasso gli animali e per tenere pulite le zone verdi dove i quattro zampe corrono e giocano. L'iniziativa è portata avanti in collaborazione con la società Taxizoo: l'accordo ha una validità di tre anni. Tre gli obiettivi, ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu in una conferenza stampa convocata in via Figari: "Migliorare la qualità delle aree cani, garantire un servizio alla cittadinanza e migliorare complessivamente il decoro e la qualità della città".

Insieme a sacchetti e dispenser Taxizoo sistemerà anche la cartellonistica sulle modalità di fruizione, col numero di telefono da contattare per eventuali suggerimenti e segnalazioni. E poi predisporrà verifiche periodiche per la manutenzione. "L'iniziativa sposata dal sindaco e da tutti i colleghi di Giunta - ha sottolineato l'assessore Alessandro Sorgia ringraziando Sergio Podda, responsabile della società Taxizoo - evidenzia ancora una volta la predisposizione delle attività produttive cittadine di mettersi al servizio di Cagliari e dei suoi abitanti. Ma anche dell'intero territorio della Città Metropolitana, quando in pieno lockdown l'impresa Taxizoo si occupava di consegnare gratuitamente a domicilio il cibo per gli animali d'affezione". A salutare positivamente la proposta anche l'assessore Alessandro Guarracino. Per il titolare dell'Ambiente e dell'Igiene del suolo "questo come altri che l'amministrazione sta portando avanti, si inquadra in un progetto più ampio volto a mantenere attenta la sensibilità sull'aspetto ambientale e sul decoro cittadino".