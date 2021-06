Auto vola fuori strada a Quartu, quattro giovani feriti

Quattro ragazzi tra i 20 e i 21 anni sono stati trasportati in ospedale con assegnato un codice rosso a seguito di un incidente stradale avvenuto durante la notte a Quartu Sant'Elena. L'auto a bordo della quale viaggiavano i quattro ha urtato un palo e il muro perimetrale di un'abitazione, finendo fuori strada e ribaltandosi. L'incidente è avvenuto verso le 2:30 in via Dell'Autonomia Regionale Sarda, quasi all'incrocio con via della Bouganvillee.

I quattro viaggiavano a bordo di una Peugeot 308 condotta da un 21enne di Sinnai. Il giovane, forse anche a causa dell'alta velocità, ha perso il controllo dell'auto che dopo una sbandata è finita contro un palo dell'illuminazione e il muro perimetrale di una casa, terminando la sua corsa all'interno di un'area privata. Alcuni automobilisti che transitavano nella zona hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, la squadra di pronto intervento "2A" dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari e i Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena.

I quattro feriti, tre giovani di Sinnai e uno di San Nicolò Gerrei sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso due al Brotzu e due al Policlinico. Sul posto è intervenuta anche l'autogrù dei vigili del fuoco per la rimozione del veicolo. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.