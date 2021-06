Sanità: da martedì 8 Brotzu riapre visite ai pazienti

(ANSA) - CAGLIARI, 07 GIU - Da domani, martedì 8 giugno, sarà nuovamente possibile far visita ai pazienti ricoverati nei presidi ospedalieri dell'Arnas Brotzu di Cagliari.

Le aperture delle visite da parte dei familiari avverranno in maniera graduale e dovranno comunque rispettare le regole di sicurezza previste dai protocolli ospedalieri.

Per accedere negli ospedali il visitatore dovrà presentare il certificato di avvenuta vaccinazione o in alternativa l'esito negativo di un tampone molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti.

La decisione è stata resa possibile grazie al miglioramento dei dati relativi alla pandemia e alla campagna di vaccinazione della popolazione che sta procedendo secondo tabella di marcia.

La riapertura ai parenti dei ricoverati è un chiaro segno di graduale ritorno alla normalità, un risultato importante ottenuto dopo mesi di sacrifici da parte dei cittadini e di grande lavoro da parte degli operatori sanitari. (ANSA).