Calcio: Cagliari; risoluzione contratto con Di Francesco

Ora è ufficiale: le strade del Cagliari e di Eusebio Di Francesco, dopo l'esonero, si separano anche contrattualmente. E' stato raggiunto, infatti, un accordo con il tecnico abruzzese e i componenti del suo staff Francesco Calzona, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Gianmaria Palumb,o per la risoluzione anticipata del contratto di lavoro. Di Francesco ora può firmare con l'Hellas Verona, la sua nuova squadra.

"Il club - si legge nel sito del club rossoblu - augura al mister e ai suoi collaboratori le migliori soddisfazioni per il continuo della carriera professionale". Di Francesco era stato esonerato lo scorso febbraio dopo la sconfitta casalinga con il Torino. Al momento dell'addio il Cagliari era al penultimo posto. Poche settimane prima il presidente Tommaso Giulini, nonostante la squadra fosse in piena crisi, aveva annunciato il prolungamento del contratto. In seguito al ko con i granata, l'arrivo di Semplici e la salvezza conquistata alla penultima giornata di campionato.