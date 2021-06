Covid: contagi (31) e decessi (1) stabili in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 06 GIU - Contagi e decessi da Covid stabili in 24 ore in Sardegna. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 31 nuovi casi (+1) e un nuovo decesso, stesso dato di ieri, per un totale di 56.877 positivi e 1.473 vittime dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.317.843 tamponi, con un incremento di 1.565 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività è all'1,9 per cento.

Ospedali sempre più vuoti. Sono 110 (-1) i pazienti attualmente ricoverati in in area medica, 8 (-4) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.359, i guariti complessivamente 42.927 (+36).

Sul territorio, dei 56.877 casi positivi accertati, 14.883 (+8) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.659 nel Sud Sardegna, 5.161 a Oristano, 10.922 (+17) a Nuoro, 17.238 (+6) a Sassari. Il dato di Nuoro risente del focolaio scoppiato ad Aritzo, comune montano di circa 1.300 abitanti: l'impennata dei contagi ha costretto il commissario che guida il paese a firmare un'ordinanza che impone il lockdown fino al 15 giugno prossimo. (ANSA).