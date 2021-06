Vela: Missy e Highland Fling vincono Loro Piana SuperYacht

(ANSA) - PORTO CERVO, 05 GIU - Missy e Highland Fling XVII sono i vincitori, nelle rispettive classi, della 14/a edizione dellas Loro Piana Superyacht Regatta, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda con il supporto del Title Sponsor Loro Piana, che si è conclusa oggi nelle acque di Porto Cervo.

Con vento da est tra gli 8 e i 10 nodi, entrambe le divisioni hanno affrontato un percorso di circa 15 miglia che le ha portate a doppiare l'isola dei Monaci con il suo caratteristico faro, lasciarla a sinistra per entrare nel Golfo delle Saline e girare la Secca di Tre Monti, quindi dirigersi all'arrivo davanti a Porto Cervo attraversando il Passo delle Bisce.

La flotta impegnata nel Southern Wind Rendezvous ha invece veleggiato fino a Cala di Volpe dove ha ancorato per pranzo prima di rientrare alla marina di Porto Cervo per la premiazione.

Nella divisione Superyacht il 33 metri Missy, costruito da Vitters su progetto di Malcolm Mckeon YD, ha nuovamente vinto e conclude l'evento con una prestazione perfetta di quattro primi posti. Seconda posizione in classifica per lo Swan 115 Shamanna, oggi quarto, e terzo gradino del podio per il Wally Y3K di Claus-Peter Offen con Karol Jablonski alla tattica, secondo di giornata.

Tra i Multiscafi vincitore di giornata e primo sul podio è il Gunboat 68 Highland Fling XVII, tattico Cameron Appleton, secondo gradino del podio per l'HH66 R-Six a un solo punto dal terzo, Allegra a cui non è bastato il secondo posto di giornata per risalire la classifica generale.

Al SW94 Aragon, in regata nella divisione Superyacht, è invece andato il Southern Wind Trophy.

"Sono state quattro giornate di vento e di vela fantastiche - commenta Michael Illbruck, Commodoro dello YCCS - armatori e velisti erano veramente felici di essere qui e aver ripreso a navigare, un segnale di ripartenza molto positivo per tutti.

Ringrazio i concorrenti, il Comitato di regata, la giuria e tutto lo staff dello YCCS per aver contribuito al successo di questo evento". (ANSA).