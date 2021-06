Scontro tra pullman Arst e un furgone, 4 feriti a Castiadas

È di quattro feriti, tutti portati in ospedale con codice rosso, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto lungo la statale 125 a Castiadas, sulla costa sud orientale dell'isola, dove si sono scontrati un furgone con a bordo solo il conducente e un pullman di linea dell'Arst che trasportava i pendolari.

Ferito il conducente del furgone e tre passeggeri del mezzo pubblico.

L'incidente, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, è avvenuto alle 7:30, all'altezza del chilometro 10 circa. Per cause non ancora accertate, ma non si esclude che possa essersi trattato di un colpo di sonno, il furgone avrebbe invaso la carreggiata opposta, andando a scontrarsi frontalmente con l'autobus. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto dei carabinieri della Compagnia di San Vito, dei vigili del fuoco, della polizia municipale di Castiadas e delle ambulanze del 118.

Due feriti sono stati trasportati all'ospedale Brotzu e due al Policlinico di Monserrato. Nessuno è in pericolo di vita. Il più grave è il conducente del furgone. Il traffico nella zona ha subendo forti rallentamenti.