Covid: controlli in locali a Cagliari, multe e chiusure

(ANSA) - CAGLIARI, 05 GIU - Raffica di controlli della polizia municipale di Cagliari per far rispettare le norme in vigore per frenare la diffusione del coronavirus.

Sotto i riflettori sono finito bar, pub, ristoranti per verificare il rispetto delle specifiche misure benché in zona bianca.

In un ristorante etnico l'ispezione è stata condotta insieme ai militari del Nas. La polizia municipale e gli specialisti dell'Arma hanno riscontrato diverse irregolarità e hanno disposto la chiusura per problemi igienico sanitari e perché il titolare aveva esteso la superficie per la somministrazione di alimenti.

Contestato anche l'utilizzo scorretto del dispositivo di protezione da parte del titolare, che era anche il cuoco (disposizioni anticovid): per quest'ultima violazione verrà disposta dall'autorità la sospensione e la chiusura temporanea dell'attività.

Nel quartiere Marina è stato multato il titolare di un locale che aveva aperto nonostante il divieto. Sempre nel centro storico sono state contestate altre violazioni per occupazioni abusive del suolo pubblico da parte di alcuni locali. (ANSA).